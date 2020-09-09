الحداد يبحث مع مسؤول في الديمقراطي الكردستاني الاجراءات والاستعدادات للانتخابات القادمة

2020/09/09 | 15:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ بحث نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد مع مسؤول الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني خسرو كوران، تطورات الاوضاع على الساحة العراقية والانتخابات النيابية القادمة والاجراءات والاستعدادات الجارية من قبل مفوضية الانتخابات.واكد الحداد خلال اللقاء ، بحضور رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري ورئيس اللجنة القانونية وعدد من النواب ، ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين القوى السياسية والاحزاب الوطنية لدعم العملية السياسية، فضلاً عن اهمية تثقيف الناخبين وتشجيعهم على خوض تجربة ديمقراطية جديدة لاختيار ممثليهم بكامل ارادتهم عبر صناديق الاقتراع./انتهى7

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