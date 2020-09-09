لجنة التعويضات في نينوى توزيع مبالغ لمئات المتضررين في ناحية القيارة

2020/09/09 | 15:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل /نينا/ اعلنت اللجنة المختصة بتعويض متضرري محافظة نينوى عن بدء توزيع مبالغ لنحو(350) من المتضررين بعد استكمال معاملاتهم وتدقيقها من قبل اللجنة المركزية للتعويضات في العاصمة بغداد"وقال رئيس لجنة مبالغ التعويض في نينوى امجد البياتي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان "لجنة التعويضات بدأت بصرف مبالغ لنحو 350متضرراً كانوا قد قدموا طلبات للتعويضات بشأن ممتلكاتهم (منازل ومحال وسيارات) التي تضررت خلال سيطرة عصابات داعش ، في ناحية القيارة 60كم جنوب الموصل ".وأضاف البياتي ان "اللجنة الفرعية في المحافظة ستعلن خلال الايام المقبلة عن وصول اسماء جديدة لاحقة من بغداد وسيتم أيضا صرف المبالغ التي يستحقونها من التعويضات "./انتهى

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