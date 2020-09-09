شرطة البصرة تلقي القبض على عصابة تقوم بتزوير بيانات المتقاعدين المتوفين

2020/09/09 | 15:06 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / القت شرطة البصرة القبض على عصابة لتزوير بيانات المتقاعدين المتوفين .وذكر قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عباس ناجي آدم في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه:" ان العصابة مكونة من اربعة متهمين ، تم القبض عليهم بعد التحري وجمع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية ".واوضح :" ان العصابة تقوم بتزوير بيانات المتقاعدين المتوفين بالتنسيق مع احد الموظفين في محافظة بغداد يقوم بتغيير معلومات المتقاعد المتوفى الذي لا يوجد من يتسلم راتبه بدلا عنه ،الى متقاعد على قيد الحياة ".واضاف :" ان العصابة تأخذ رقم التقاعد ، وبالتنسيق مع احدى الموظفات في احد المصارف في محافظة البصرة يتم استخراج بطافة (كي كارد) لشخص آخر بعد تزوير مستمسكاته مقابل مبالغ مالية "./ انتهى

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