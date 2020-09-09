الموقف الوبائي اليوم في إقليم كردستان

2020/09/09 | 15:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء 19 حالة وفاة وأكثر من 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “الفحوصات المختبرية، أثبتت إصابة 545 شخصاً بفيروس كورونا في عموم مناطق إقليم كردستان”.

وأشارت إلى أن “مناطق الإقليم سجلت 19 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا”، كما أن “حالات الشفاء التي سجلت خلال 24 ساعة، بلغت 312 حالة”.

ويوم أمس، وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية أمس الثلاثاء تسجيل 4894 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 حالة وفاة في عموم محافظات العراق.

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