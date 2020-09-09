التفاصيل الكاملة لفتاتين مصريتين أعلنتا زواجهما من بعضهما بعد موافقة أهليهما

2020/09/09 | 15:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ سادت حالة من الاستياء مواقع التواصل الاجتماعي، فى مصر ، خلال الساعات القليلة الماضية ، عقب تداول منشورًا لإحدى الفتيات المصريات التي تعلن زواجها من إحدى صديقاتها، بعد موافقة أهليهما.حيث أدعت فتاة مصرية تدعى “شيرين مكاوي” عبر حسابها على الفيس بوك ، زواجها من فتاة تدعى “ريم محسن” ، معلقةً على الزواج […]

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