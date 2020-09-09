تحذير كردي من عودة داعش على الطريق الرابط بين بغداد وكركوك

2020/09/09 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ادريس حاج عادل، الأربعاء، من عودة نشاط تنظيم داعش على الطريق الرابط بين محافظتي بغداد وكركوك.

وقال حاج في حديث لـ(بغداد اليوم)،إن "تنظيم داعش لديه نفوذ قوي في المناطق الممتدة على الطريق الرابط بين كركوك وبغداد".

واضاف أن "داعش يتخذ من مناطق وادي الشاي وحمرين وصولاً إلى قرى واسعة في قضاء داقوق مكانا لنصب السيطرات الوهمية وتنفيذ عملياته الإرهابية".

وأشار إلى أن "تلك المناطق تعاني من فراغات أمنية، مما تتطلب تنسئيقا أمنيا عال المستوى بين قوات البيشمركة والجيش العراقي وقوات التحالف الدولي لتعزيز الامن فيها"، مبينا أن تأمين هذه المنطقة سيضمن الاستقرار في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين".

يذكر أن طريق بغداد- كركوك او ما يسمى بطريق الموت الذي كان يتخذ منه تنظيم داعش ممرا لتنفيذ عملياته ونصب السيطرات الوهمية لقتل واختطاف المسافرين، عاد إلى الواجهة مجدداً في الاونة الاخيرة، حيث عادت السيطرات الوهمية ونفذ تنظيم داعش عمليات قتل مؤخرا بحق عدد من المسافرين بالقرب من قضاء داقوق جنوب غربي كركوك فيما لاذت عوائل أخرى بالفرار قبل أن يمسك التنظيم بها.

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