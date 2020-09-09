عمليات البصرة تعلن نتائج ’’الوعد الصادق’’ في المحافظة

2020/09/09 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، الأربعاء (09 أيلول 2020)، نتائج عمليات ’’الوعد الصادق’’ التي انطلقت لحصر السلاح بيد الدولة، يوم السبت الماضي.

وقال مدنف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عمليات الوعد الصادق الصفحة الثالثة تركزت في مناطق شمال وجنوب وغرب محافظة البصرة".

وأضاف، أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 34 مطلوباً للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض"، مؤكداً: "قواتنا الأمنية تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع".

وتابع قائد العمليات، أنه "تم إلقاء القبض على مجموعة من مروجي المواد المخدرة في مناطق شمال البصرة"، مشيراً إلى أن "عمليات الوعد الصادق تحظى بترحيب واسع واهتمام كبير من قبل أبناء محافظة البصرة".

ولفت إلى أن "القطعات المشاركة في عملية الوعد الصادق لمحافظة البصرة حققت تقدماً جيداً ونتائج إيجابية".

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