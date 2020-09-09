2020/09/09 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحافة الإنجليزية تكشف المتورطتين فى الفضيحة الجنسية بالمنتخب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحافة الإنجليزية تكشف المتورطتين فى الفضيحة الجنسية بالمنتخب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).