وزير الصناعة من البصرة : دراسة لاعادة تأهيل معمل الحديد والصلب .. والاقتراض الداخلي حل مطروح

2020/09/09 | 15:37 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / اكد وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز دعم وزارته للشركة العامة للحديد والصلب بالبصرة ، والعمل على تأهيل معمل الحديد والصلب واعادته للعمل .وقال الوزير خلال لقائه مدير عام الشركة عباس حيال ، بحضور مستشارة رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار وعدد من المدراء العامين في الوزارة :" اطلعنا على مواقع تأهيل الشركة وناقشنا ايجاد السبل الكفيلة بالتمويل المادي لغرض اعادة انتاج الشركة وادخال معمل الحديد والصلب الى العمل من جديد لدعم الاقتصاد الوطني ".واضاف :" ان هناك دراسة للاقتراض الداخلي او من الشركات لاعادة تأهيل معمل الحديد والصلب ".وقد وصل وزير الصناعة الى البصرة صباح اليوم ، وسيقوم بزيارة شركات الاسمدة والبتروكيمياوت وابن ماجد ،والمعامل والمواقع التابعة للوزارة للوقوف على مشاكلها والمعوقات التي تعترض العمل فيها ./انتهى

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