القبض على ٣٤ مطلوبا وضبط أسلحة متنوعة ضمن الصفحة الثالثة لعمليات / الوعد الصادق / في البصرة

2020/09/09 | 15:37 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / اعلنت قيادة عمليات البصرة عن القاء القبض على ٣٤ مطلوبا ،حسب مذكرات قضائية ،ضمن الصفحة الثالثة من عمليات / الوعد الصادق / التي تنفذها قوات امنية مشتركة للبحث عن مطلوبين واسلحة غير مرخصة بالمحافظة .وقال قائد العمليات اللواء الركن اكرم صدام مدنف في تصريح صحفي :" ان القوات الامنية صادرت كميات من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والاعتدة غير المرخصة في اغلب القواطع التي شهدت عمليات الدهم والتفتيش لحصر السلاح بيد الدولة ".واضاف :" ان العمليات مستمرة لحين تحقيق الاهداف المتوخاة منها ".انتهى

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