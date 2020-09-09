/ نينا / تنشر اسماء الطلبة الاحتياط المقبوليـن في الكلية العسكرية

2020/09/09 | 15:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، قوائم رسمية باسماء الطلبة الاحتياط ، المقبولين في لدورة 111 في الكلية العسكرية ، والتي اعلنتها وزارة الدفاع./انتهى5

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