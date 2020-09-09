طلب برلماني لدفع تعويضات مالية عن تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية

2020/09/09 | 15:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت لجنة متابعة البرنامج الحكومي، رفع طلب إلى رئاسة البرلمان لدفع تعويضات مالية للمواطنين عن تأخير عملية توزيع مفردات البطاقة التموينية.

وقال عضو اللجنة ستار الجابري للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، "تم جمع أكثر من 50 توقيعًا لتقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب من أجل عقد جلسة بشأن تأخير توزيع مفردات البطاقة التموينية".

وأضاف أن "رئيس البرلمان أحال الطلب إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار وهي الآن في طور إعداد تقرير للأسباب والمعوقات التي أخرّت البطاقة التموينية والمشاكل المتراكمة منذ 2003".

وأشار إلى أن "من أهم المطالب التي قدمتها اللجنة إلى رئاسة مجلس النواب، هو التعويض المالي عن كل السنوات السابقة وتوزيع البطاقة التموينية في أوقاتها وبكامل مفرداتها التموينية "، مشددًا على "ضرورة تغيير الشركات التي تعاقدت معها وزارة التجارة لتجهيز مفردات البطاقة التموينية".

وأوضح الجابري أن "هذه الجلسات والاستضافات هي لدعم الحكومة التنفيذية وليتكامل الدور مابين الحكومة ومجلس النواب".

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