عمليات البصرة تكشف نتائج الصفحة الثالثة لـ

2020/09/09 | 15:45 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} كشف قائد عمليات البصرة الواء الركن أكرم صدام ، الاربعاء، عن نتائج عمليات الصفحة الثالثة لـ{الوعد الصادق }.





وقال صدام في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" العمليات تركزت في مناطق شمال وجنوب وغرب محافظة البصرة"، مشيرا الى" تمكن القوات الأمنية من إلقاء القبض على ٣٤ مطلوباً للقضاء وفق مذكرات قبض".

واضاف" ما تمنت قواتنا الأمنية تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع ضمن عمليات الوعد الصادق التي شهدتها محافظة البصرة اليوم".

واشار صام الى" إلقاء القبض على مجموعة من مروجي المواد المخدرة في مناطق شمال البصرة"، مؤكداً ان" عمليات الوعد الصادق تحضى بترحيب واسع واهتمام كبير من قبل أبناء محافظة البصرة".

وتابع" القطعات المشاركة في عملية الوعد الصادق لمحافظة البصرة تحقق تقدم جيد ونتائج إيجابية".

وفاء الفتلاوي

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