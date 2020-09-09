2020/09/09 | 15:52 - المصدر: عين العراق

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أزمة بين باريس سان جيرمان واتحاد الكرة الفرنسي بعد إصابة مبابي بفيروس كورونا

وجه ليوناردو ناسيمينتو مدير الكرة بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، انتقادات لاتحاد كرة القدم الفرنسي بشأن الطريقة التي أبلغ بها النادي، بإصابة النجم كيليان مبابي، بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وكانت تقارير إعلامية كشفت أمس الأول الإثنين، أن المهاجم الفرنسي مبابي غادر معسكر المنتخب، بعد أن كشفت الفحوص إصابته بعدوى كورونا.

وأصدر الاتحاد الفرنسي بيانا بعدها بقليل، لكن ليوناردو يزعم أن النادي لم يتلق أي اتصالات.

وقال ليوناردو في تصريحات لقناة آر.إم.سي التليفزيونية الفرنسية: ”أمر غير مقبول أن نعرف من الصحافة أن واحدا من لاعبينا جاءت فحوصه بنتائج إيجابية، وأظهرت إصابته بعدوى كورونا“.

وأضاف: ”نشروا بيانا، وأرسلوا اللاعب إلى منزله، ولكن ماذا عنا نحن؟، لم يتحدث إلينا أحد من الاتحاد“.

وتابع: ”الكل يتحدث بشأن سوء إدارة سان جيرمان، وكيف أننا لا نفهم شيئاً؟، وكيف أن باريس سان جيرمان مثل الشاب السيئ؟، ولكن لا يزال سان جيرمان هو الذي يتعين عليه حل المشكلات، رغم عدم معرفته بها“.

وأصيب كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان، بفيروس كورونا المستجد، وغاب عن مباراة فرنسا وكرواتيا بدوري الأمم الأوروبية، حيث خضع لحجر صحي.

وضرب فيروس كورونا لاعبي منتخب فرنسا، حيث أصيب بالفيروس كل من بول بوغبا وحسام عوار وستيف مانداندا، وتانغي ندومبيلي.

ويمتد عقد مبابي الحالي مع بطل فرنسا حتى يونيو 2022.

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