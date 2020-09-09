2020/09/09 | 15:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة - واع

اعلنت قيادة عمليات البصرة القبض على 34 مطلوباً ضمن الصحفة الثالثة من عمليات الوعد الصادق،فيما أشار الى ان العمليات تحظى بترحيب واسع واهتمام كبير من قبل أبناء المحافظة.

وقال قائد العمليات اللواء الركن أكرم صدام مدنف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الاربعاء، ان " الصفحة الثالثة من عمليات الوعد الصادق تركزت في مناطق شمال وجنوب وغرب محافظة البصرة".

واضاف ان "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على ٣٤ مطلوباً للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض فضلاً عن مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع ".

واشار الى "إلقاء القبض على مجموعة من مروجي المواد المخدرة في مناطق شمال البصرة"، لافتا الى ان "عمليات الوعد الصادق تحظى بترحيب واسع واهتمام كبير من قبل أبناء محافظة البصرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة: عمليات الوعد الصادق تحظى بترحيب واسع ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة: عمليات الوعد الصادق تحظى بترحيب واسع ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).