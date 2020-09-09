زمن موناليزا الحزينة: الفصل الخامس/ 3 - دلور ميقري

2020/09/09 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري ملّا عشير، وكان في منتصف الحلقة الثالثة من عُمره، لاحَ لقريبته ريما على شيءٍ من الغرابة.



التناقض في شخصيته بين مركزه الدينيّ ومسلكه الاجتماعيّ، كان واضحاً لها وسيتعزز بأدلة جديدة وذلك في زمنٍ آخر، حينَ آبت مع زوج جديد إلى منطقة الجزيرة.



هوَ ذا يعرضُ خطته لتخليص صغيرتها من أيدي أبناء رجلها الراحل، لينتهي إلى القول رداً على سؤال آكو: " البنت تلعبُ خارج المنزل مع لدّاتها، وما على ريما سوى أخذها بهدوء ......





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