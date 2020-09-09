كوفيد19، الحرب ما بين المعلومة والمصلحة - عائشة العلوي

2020/09/09 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عائشة_العلوي في أواخر سنة 2013، انتشر وباء إيبولا في غرب افريقيا؛ وهي تعد من بين أفقر الدول في العالم، أخص بالذكر هنا غينيا، وليبريا، ونيجيريا وسيراليون.



لقد اعتبر هذا الفيروس أنه قاتل محترف.



حسب احصائيات المنظمة الصحة العالمية، يقترب معدل فتكه ب 70% مقارنة مع الحالات المؤكدة بإصابتها بالفيروس (على سبيل المثال في شهر أكتوبر 2015، تسجلت 11313 حالة وفاة مِن بين 28512 حالة مؤكدة)، وهذا المعدل المسجل هو بالطبع خار ......





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