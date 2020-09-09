بالوثيقة.. استثناء ملاكات الصحة من شرط المعدل للتقديم على الماجستير

2020/09/09 | 16:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر “تقدم”، صادرة من وزارة الصحة تتضمن موافقة وزيرها حسن التميمي، على استثناء جميع ملاكات الوزارة من شرط المعدل للتقديم على الماجستير.

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