ماكينزي: واشنطن ستخفض قواتها بالعراق من 5200 إلى 3000

2020/09/09 | 16:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام أمريكية عن قائد القيادة المركزية الأمريكية الإرهابية الجنرال ماكينزي: إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها بالعراق من 5200 إلى 3000 الشه...

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