السفير الإيراني في بغداد يغرد حول زيارة الأربعين

2020/09/09 | 16:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، في تغريدة له اليوم الأربعاء عن أسفه حيال عدم توفر إمكانية القيام بزيارة الأربعين للزوار الإيرانيين هذا ...

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