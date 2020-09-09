مسجدي يطلب من العراقيين ’زيارة النيابة’: الإيرانيون لن يشاركوا في مراسم الأربعين

2020/09/09 | 16:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

عبر السفير الإيراني إيرج مسجدي الأربعاء، عن أسفه بشأن عدم قدرة الإيرانيين المشاركة في مراسيم الزيارة الأربعينية في العراق هذا العام بسبب جائحة كورونا.

وقال مسجدي في تدوينة تابعها "ناس"، (9 أيلول 2020)، "من دواعي الأسف الشديد أن الزوار الإيرانيين لا يمكنهم الحضور في زيارة الأربعين لهذه السنة بسبب جائحة كورونا".

وأضاف السفير الإيراني "أطلب من جميع الزوار العراقيين بكل إخلاص أن يزوروا نيابةً عن الشعب الإيراني".

وختم تدوينته قائلا: "أسأل الله سبحانه للجميع الصحة والعافية وانجلاء هذا الفايروس النحس".

من دواعي الأسف الشديد أن الزوار الإيرانيين لا يمكنهم الحضور في زيارة الأربعين لهذه السنة بسبب جائحة كورونا.



أطلب من جميع الزوار العراقيين بكل إخلاص أن يزوروا نيابةً عن الشعب الإيراني.



أسأل الله سبحانه للجميع الصحة والعافية وانجلاء هذا الفايروس النحس.

— ایرج مسجدی Irajmasjidi (@IMasjidi) September 9, 2020

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