السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وتريد حلا عادلا وشاملا لقضيته

2020/09/09 | 16:08 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في بريلين يوم 19 أغسطس آب 2020.صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء (رويترز) - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.وأضاف على تويتر يوم الأربعاء “تؤكد المملكة على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية”.تغطية صحفية ماهر شميطلي- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير سها جادو

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