نائب عن سائرون: سبب ’’غير شخصي’’ يمنع إجراء مصالحة بين الصدر والمالكي

2020/09/09 | 16:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

علق عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، ستار العتابي، اليوم الثلاثاء، على إمكانية عقد "صلح" بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما تحدث عن ظروف وحظوظ القوى السياسية في الانتخابات المقبلة.

واستبعد ستار العتابي، في حديث لـ(بغداد اليوم) "وجود نية لعقد مصالحة بين مقتدى الصدر ونوري المالكي، وذلك لوجود تنافس فقط، وليس خلافا حقيقيا"، مبيناً أن "الساحة الانتخابية الان تعتمد على ثقل الحزب وجمهوره الانتخابي، وبعض القوى السياسية ترى صعوبة ايجاد حل مشترك وموحد بخصوص الية الدوائر المتعددة".

وأضاف العتابي، أن "نظام العراق ديمقراطي برلماني يعتمد على ترشيح الشخصيات المقبولة في المجتمع، والتنافس يجب ان يكون شريفاً بين القوى السياسية"، مشيراً إلى أن "البعض يتوهم ويرى ان هنالك قوى سياسية ممكن ان تزال بالكامل من المشهد السياسي، وهو تصور خاطئ".

وتابع أن الانتخابات المقبلة ستشهد "تغييرا في موازين القوى، لكن كل الأحزاب السياسية لها ثقلها وجمهورها في الشارع، وقد يكون هنالك تشنجات، ولكن لا يصل الامر الى مستوى الخلاف والطرق المسدودة وإلحاق الضرر بالآخر".

وكشف النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، اليوم الثلاثاء (8 أيلول 2020)، تفاصيل اجتماع القوى السياسية بشأن قانون الانتخابات، الذي عقد مساء أول أمس.

وقال المسعودي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاجتماع هدفه استمرار الحوارات لحسم الخلافات على قانون الانتخابات الجديد، خصوصاً فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية، ولم يصل الى اتفاق وتوافق نهائي لحسم هذه الخلافات".

وبين، أن "القوى السياسية تريد من خلال الحوارات السياسية فيما بينها، التوصل الى حلول ترضي كل الاطراف، ولهذا الحوارات ستبقى مستمرة ومتواصلة الى حين حسم هذا الملف"، مرجحا "حسم الملف خلال الأسبوعين المقبلين".

وأمس الاثنين، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، أن الكتل السياسية لم تحسم موضوع الدوائر المتعددة حتى الان.

وقال همزة في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية لم تتوصل حتى الان الى حل جذري يحسم مشكلة الدوائر المتعددة"، مبيناً أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يتجول بين رؤساء الكتل لإقناعهم بالوصول الى حل وسط يرضي الجميع".

واضاف أن "نظام الدوائر المتعددة صعب جداً، لوجود مناطق متنازع عليها ويصعب تقسيمها، كما توجد مشكلة اخرى تخص قانون المحكمة الاتحادية، وهي ايضا تحت طائلة النقاش حتى الان".

ولفت الى أن "الكتل الكردستانية لا تفضل الدوائر المتعددة وانما هي مع الدائرة الواحد".

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