خلية الازمة في بابل تقرر السماح بفتح المطاعم والمقاهي وصالات الالعاب بنسبة ٥٠ بالمائة

2020/09/09 | 16:08 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/ قررت خلية الازمة في بابل السماح بفتح المطاعم والمقاهي وصالات الالعاب والبليارد والكوفي شوب بنسبة ٥٠%.وقال محافظ بابل وكالة حسن منديل:" ان هذا القرار جاء متماشيا مع توجه الخلية المركزية والحكومة بالتعايش مع المرض والعودة للحياة الطبيعية ، مع الاحتفاظ بشروط السلامة الشخصية والتباعد".واضاف :" ان الخلية كلفت الامن الوطني والامن السياحي بمتابعة الموضوع"./ انتهى

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