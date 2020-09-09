الزراعة تناقش خطة عمل برنامج اكثار بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة

2020/09/09 | 16:08 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ ترأس الوكيل الاداري لوزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري اجتماعا موسعا لاعضاء اللجنة التوجيهية في ديوان الوزارة لبحث خطة العمل المقترحة لبرنامج اكثار بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة للموسم الزراعي 2019-2020.وذكرت وزارة الزراعة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" جرى خلال الاجتماع ، بحضور مستشار الوزارة مهدي القيسي واعضاء اللجنة والمدراء العامين لدوائر وشركات الوزارة، مناقشة خطة العمل المقترحة لبرنامج اكثار بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة للموسم الزراعي المقبل ، من ضمنها زراعة مساحة تقدر ب(2500-3000) دونم من الاراضي الزراعية ببذور الرتب العليا لمحصول الحنطة في المحطات التابعة لدائرة البحوث الزراعية ودائرة فحص وتصديق البذور وغيرها من المواقع التابعة للوزارة ودوائرها، فضلا عن مناقشة تحديد المحطات والمواقع المقترحة لتنفيذ نشاطات البرنامج والكميات المزروعة والانتاج المتحقق من الحنطة والسنابل والبذور خلال الموسم السابق وآلية توزيع البذور والتخصيصات المالية اللازمة للبرنامج خلال الموسم المقبل".



كما تمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع والتوصيات ، منها توزيع بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة بعد اتمام عملية التنقية والتعفير والتعبئة الى شركات انتاج البذور، وتشكيل لجنة لتحديد كلفة الطن الواحد للبذور المنتجة من قبل البرنامج، واهداء كميات البذور المرفوضة ومخلفات التنقية الى دائرة البحوث الزراعية من اجل استخدامها كاعلاف، وتجهيز مشروع الامن الغذائي بكمية (14) طنا من بذور الحنطة المسجلة او المصدقة وبالسعر المباع من قبل الشركات./انتهى7

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