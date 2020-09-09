اعتقال مسؤول في الكهرباء بعد نقص 500 ألف لتر من الكاز

2020/09/09 | 16:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقصٍ كبيرٍ في كميات مادة زيت الغاز (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط مدير محطة كهرباء الموصل الغازيَّة؛ لوجود نقصٍ كبيرٍ في كميات مادة زيت الغاز (الگازويل) في المحطة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "ملاكاتها من مديرية تحقيق نينوى، قامت بضبط المتهم مدير محطة كهرباء الموصل الغازية؛ لوجود نقصٍ بكمية زيت الغاز في المحطة بلغ (500,000) ألف لتر، فضلًا عن امتناع المتهم عن تنفيذ القرار التمييزي الصادر عن محكمة جنايات نينوى بخصوص تزويد مديرية تحقيق نينوى بأوليات وأسعار مادة زيت الغاز (الگازويل)".

وأضاف البيان، "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعملية التي تمَّت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المتهم على السيِّد قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفه، استنادًا لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".

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