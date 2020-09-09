التربية تصدر توضيحاً بشأن موعد بدء العام الدراسي الجديد

2020/09/09 | 16:16 - المصدر: الفرات نيوز

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ود المكتب الاعلامي لوزارة التربية ، ان يوضح للجميع ، بأن تأريخ الـ13 من شهر ايلول الحالي سيكون موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية فقط ، وليس بدء العام الدراسي الجديد ، حيث تعتبر مباشرتهم في هذا الوقت اجراء روتيني تتبعهُ الوزارة كل عام ، لذا اقتضى التنويه .





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