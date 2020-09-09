أيلول الأسود لم يرحم طبيعة سوريا

2020/09/09 | 16:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_دولية حرائق هائلة اشتعلت في الغابات الخضراء مقتربة من المناطق الآهلة، وتلاشي لثروة تحتاج مئات سنين كي تعوض، تستعرض هذه الصور مشاهد حزينة لألسنة اللهب التي لم ترحم جمال محميات الشوح والكينا والأرز ومحاصيل القمح على امتداد الأراضي السورية، حتى الطيور والمواشي لم تسلم لتنذر بكارثة طبيعية واقتصادية وغذائية قادمة وسط نقص شديد في الإمكانيات لإخماد

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