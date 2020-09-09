واشنطن تقرر خفض قواتها في العراق إلى 3 آلاف

2020/09/09 | 16:20 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعَدّ هذا أكبر خفض للقوات الأميركية في العراق منذ عام 2016 (Getty)أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قررت خفض عدد قواتها في العراق إلى 3 آلاف، أي النصف تقريباً، خلال سبتمبر/ أيلول الجاري.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية، منها شبكة "أي بي سي نيوز" عن الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط.

وهذا أكبر خفض للقوات الأميركية في العراق منذ عام 2016، وسيُنفَّذ في إطار زمني أسرع بكثير مما أُبلِغَ عنه قبل أسابيع فقط.

(الأناضول)

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