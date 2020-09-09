الموقف الوبائي لاصابات كورونا في اقليم كوردستان

2020/09/09 | 16:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 25 دقیقة

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ديدجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، الاربعاء، تسجيل 545 إصابة جديدة و حالة 19 وفاة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين الساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (9 ايلول 2020)، إن الإصابات توزعت في كل من، أربيل 193، السليمانية 99، كرميان 19، دهوك 211، حلبجة 23.

واضاف، انه " تم تسجيل 312 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 212 منهم في أربيل و40 في السليمانية، و28 في دكركيان، و32 في حلبجة.

واوضح، انه "توفي 19، من المصابين بفيروس كورونا، 4 منهم في أربيل ، و8 في السليمانية، و7 في دهوك".

جدير بالذكر انه بتسجيل هذه الاصابات الجديدة فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان، إلى 34230 اصابة شفي منهم، 21556 ، كما توفي 1265.

ا.ح

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