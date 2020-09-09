2020/09/09 | 16:23 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الأربعاء 9 سبتمبر 2020 | 04:22 مساءً | عدد القراءات : 1

التربية تصدر توضيحاً بشأن موعد مباشرة الملاكات التعليمية

اصدرت وزارة التربية، الاربعاء، توضيحاً بشأن موعد مباشرة الملاكات التعليمية.

وذكرت الوزارة في بيان، انه" يوضح للجميع ، بأن تأريخ الـ13 من شهر ايلول الحالي سيكون موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية فقط، وليس بدء العام الدراسي الجديد".

واضافت" حيث تعتبر مباشرتهم في هذا الوقت اجراء روتيني تتبعهُ الوزارة كل عام ، لذا اقتضى التنويه".

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