2020/09/09 | 16:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: 13 أيلول الحالي سيكون موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية فقط) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: 13 أيلول الحالي سيكون موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).