العراق والسعودية يبحثان الإجراءات المتخذة لافتتاح منفذ عرعر الحدودي

2020/09/09 | 16:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، اليوم الاربعاء، مع سفير المملكة العربية السعودية في العراق عبد العزيز الشمري الإجراءات والاستعدادات المتخذة لافتتاح منفذ عرعر الحدودي أمام الحركة التجارية بين البلدين الشقيقين.

وقال اعلام الهيأة، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، استقبل في مكتبه اليوم سفير المملكة العربية السعودية في العراق عبد العزيز الشمري، للتباحث في الإجراءات والاستعدادات المتخذة لافتتاح منفذ عرعر الحدودي أمام الحركة التجارية بين البلدين الشقيقين.

واكد الوائلي، على “عمق العلاقات التأريخية بين البلدين على مختلف الأصعدة ومثمنا دور المملكة ودعمها في الانجاز المتحقق في المنفذ الحدودي والذي يعد من المنافذ النموذجية وتجهيزها بالبنى التحتية المتكاملة”، مبينا أن “افتتاح المنفذ أمام الحركة التجارية بين البلدين في الأيام القليلة القادمة وبعد الحصول على التوجيه بأفتتاحه من قبل رئيس الوزراء سيعود بالفائدة الاقتصادية لكلا الطرفين تتبعها خطوات سريعة لتنشيط حركة المسافرين لأداء مناسك الحج والعمرة عبر المنفذ الحدودي”.

من جهته أبدى السفير السعودي، عن “عميق سعادته لتوثيق أواصر الأخوة بين البلدين التي تربطهم علاقات تعاون وتفاهم وأخوة على مر السنين”، مؤكدا “سعي المملكة العربية السعودية إلى توسيع نطاق التعاون التجاري بأفتتاح منافذ حدودية أخرى وأنها قيد الدراسة الجدية من القيادة السعودية”.

واتفق الجانبان، على “توفير المستلزمات اللوجستية لديمومة العمل في منفذ عرعر الحدودي، إضافة إلى تعزيز الواقع الامني والعمل على تهيئة الموارد البشرية وزجها في دورات تدريبية لضمان الاستخدام الآمن والعلمي للأجهزة والمعدات المتوافرة في المنفذ لضمان انسيابية الحركة التجارية بين الجانبين”.

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