2020/09/09 | 16:30 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم مواعيد مسابقات الموسم 2021/2020، وذلك بعد الإعلان، أول أمس الاثنين، موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة عن انطلاق الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية في مختلف المجالات (بدون جمهور)، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية بدءاً من السبت المقبل.وأنهت الهيأة التطبيعية روزنامة المسابقات للموسم 2021/2020 ، الذي سيتم تزويد الأندية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التطبيعية تُعلن مواعيد مسابقات موسم 2021/2020 first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التطبيعية تُعلن مواعيد مسابقات موسم 2021/2020) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التطبيعية تُعلن مواعيد مسابقات موسم 2021/2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).