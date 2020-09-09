التربية تصدر توضيحا بشان موعد مباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية

2020/09/09 | 16:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أصدرت وزارة التربية، الأربعاء، توضيحا بشأن موعد مباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “تاريخ الـ13 من شهر ايلول الحالي سيكون موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية فقط ، وليس بدء العام الدراسي الجديد”.

وأضافت، أن “مباشرتهم في هذا الوقت اجراء روتيني تتبعهُ الوزارة كل عام”.

وأعلنت وزارة التربية، الأربعاء، عن تحديد الـ13 من شهر أيلول الحالي ، موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021.



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