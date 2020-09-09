حكايات من بلدنا (الحلقه الأولي)«البروليتاريا - حسام الدين مسعد

2020/09/09 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسام_الدين_مسعد (مقالات متتابعه عن فرقة المحله الكبري المسرحيه) مدينة المحلة الكبري قلعة الصناعة المصريه والتي أغلب سكانها من طبقة العمال وأي شخص إذا كان يكسب قوته من بيع عمله والحصول على أجر أو راتب هو ينتمي الي طبقة العمال( البروليتاريا )ولك ان تتخيل كيف تستيقظ هذه المدينة الصناعيه يوميا علي صوت صافرات المصانع التي تعلن بداية جديده وآذان لبدء الإنتاج صباحا وتحديدا في تمام السابعه .كان العم ......





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