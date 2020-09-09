عبدالعزيز الخيّر - عبدالرزاق دحنون

2020/09/09 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون ينتسب عبد العزيز الخيّر إلى آل الخيّر أكبر عائلات مشايخ العلويين في القرداحة، مسقط رأس الرئيس السوري حافظ الأسد.



وهو من مواليد عام 1951.



تنقل مع والده سليمان الذي كان مديراً للنفوس في عدة مدن سورية من بينها درعا وحمص وتل كلخ وغيرها.التحق بكلية الطب البشري في جامعة دمشق، وتخرج منها طبيباً عام 1976.



وقد أمضى حياته الجامعية ناشطاً طلابياً من الطراز الأول، أيقن عبد العزيز باكراً أن الطب والعمل ......





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