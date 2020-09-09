الكاظمي يوجه برفع الإشارة إلى المذهب في استمارات قبول الكلية العسكرية وكل مؤسسات الدولة

2020/09/09 | 16:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برفع الإشارة إلى مذاهب المواطنين من الوثائق الرسمية، سيما استمارات القبول في الكلية العسكرية. وقال مسؤول في وزارة الدفاع لـ "ناس" إن "توجيهاً صدر برفع الإشارة إلى مذاهب المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية العراقية" مرجحاً أن "يشمل الإجراء جميع الاستمارات الرسمية في الدولة العراقية".

وأثار نشر وزارة الدفاع استمارات قبول المنتسبين، لغطاً في الرأي العام العراقي، نظراً لتخصيص حقل في الاستمارة يحدد مذاهب المتقدمين.

ويقول مسؤولون في الوزارة إن الإجراء الذي أثار الاستياء، مُتبع منذ سنوات عديدة، وهو يستهدف ضمان "التوازن المكوناتي" في الوزارة وفقاً لتعبير المسؤول.

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