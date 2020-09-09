لقاح أوكسفورد.. هل يمكن لمريض واحد أن يلغي كل شيء؟ 

2020/09/09 | 16:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال موقع "ABC" الأسترالي، إن شخص مرض بفيروس كورونا أثناء مرحلة الاختبار الثانية التي يخضع لها لقاح جامعة أوكسفورد الإنكليزية، فيما لا تزال التفاصيل غير معروفة حتى الآن.

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