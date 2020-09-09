زيدان يوجه تعميما لاستئناف الدوام الرسمي لمجلس القضاء الأعلى اعتبارا من 13 أيلول الجاري

2020/09/09 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان تعميما إلى كافة الرئاسات التابعة له لاستئناف الدوام الرسمي اعتبارا من الثالث عشر من أيلول الجاري.

وأظهرت وثيقة موقعة من رئيس مجلس القضاء الأعلى بتوجيه تعميم إلى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية والادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي ومحاكم الاستئناف الاتحادية كافة للعودة إلى الدوام الرسمي اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر إيقاف العمل بمؤسساته قبل اشهر على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد.

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