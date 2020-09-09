ماكنزي: تخفيض القوات الأميركية في العراق إلى 3 آلاف جندي مع بقاء قوة استشارية

2020/09/09 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال كينث ماكنزي عن تخفيض عديد قوات بلاده من خمسة الاف ومئتين جندي إلى ثلاثة الاف خلال شهر أيلول الجاري.

وقال ماكنزي في تصريح لشبكة سي أن أن الأميركية إن قرار خفض القوات جاء بعد تنسيق مع الحكومة العراقية والشركاء في التحالف الدولي، مضيفا أن مهام القوة الصغيرة المتبقية ستنحصر بتقديم الاستشارة والتدريب للقوات العراقية في استئصال البقايا الأخيرة لتنظيم داعش وضمان هزيمته الدائمة.

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