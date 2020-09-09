مانشستر سيتي يكشف حقيقة الوثيقة المسربة الخاصة بالتعاقد مع ميسي

2020/09/09 | 16:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

كشف نادي مانشستر سيتي وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز حقيقة الوثيقة المسربة خلال الساعات القليلة الماضية لعرضهم من أجل ضم ليونيل ميسي، من طرف نادي برشلونة.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن “مانشستر سيتي لم يكن في وضع يسمح له بتقديم مثل هذا العرض خاصة في ظل مشاكل النادي مع الاتحاد الأوروبي بسبب قانون اللعب المالي النظيف”.

وظهرت وثيقة عبر وسائل الإعلام السويسرية، تفيد بعرض مزعوم من طرف مانشستر سيتي بقيمة 200 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون أخرى كمتغيرات لضم الأرجنتيني.

الجدير بالذكر أن ميسي قد أعلن يوم الجمعة الماضي، عن بقائه مع برشلونة وحضر في الأيام الأخيرة تدريبات الفريق تحت قيادة المدرب رونالد كومان.



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