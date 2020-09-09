علاوي: ترسيخ الطائفية داخل الجيش يكشف المستوى الهابط الذي وصلت له العملية السياسية

2020/09/09 | 17:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاربعاء، ان ترسيخ النزعة الطائفية داخل مؤسسات الدولة وبضمنها الجيش، فانه يكشف الى اي مستوى هابط وصلت العملية السياسية.

وقال علاوي في تغريدة له على منصة تويتر، ان “ترسيخ النزعة الطائفية داخل مؤسسات الدولة وبضمنها الجيش، صاحب المآثر والبطولات، يؤكد ان هناك من يدفع باتجاه استمرار المحاصصة ويسعى لتجسيرها ويكشف الى اي مستوى هابط وصلت العملية السياسية”.

وتسائل علاوي، “أهذا هو الاصلاح المنتظر، وكيف يمكننا بعد ذلك ان ننتفض ضد الطائفية؟“.

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