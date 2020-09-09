الموقف الوبائي للعراق: انخفاض للشفاء وارتفاع مستمر للاصابات والوفيات… اقتراب من 8 الاف حالة وفاة!

2020/09/09 | 17:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

تنشر منصة “يس عراق”، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الاربعاء الموافق ٩ ايلول ٢٠٢٠.

ويؤشر الموقف الوبائي، انخفاض بعدد حالات الشفاء اليومية مادون 4 الاف حالة، واستمرار ارتفاع تسجيل الاصابات الجديدة، مع عودة لارتفاع حالات الوفيات التي هبطت قبل يومين الى معدل الستينات ليعود اليوم مسجلا 75 حالة، وبذلك فأن حالات الوفاة الكلية تقترب من 8 الاف حالة .

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