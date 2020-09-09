2020/09/09 | 17:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 4243 اصابة و 75 وفاة و 3669 حالة شفاء ضمن الموقف الوبائي اليومي.

التالي

منذ 40 دقيقة

العراق والسعودية يبحثان الإجراءات المتخذة لافتتاح منفذ عرعر الحدودي

منذ ساعة واحدة

بالوثيقة..



استثناء ملاكات الصحة من شرط المعدل للتقديم على الماجستير

منذ 5 ساعات

التربية: الهيئات التعليمية والتدريسية ستباشر بالدوام الاحد المقبل

منذ 7 ساعات

امانة بغداد : تطوير ثلاثة مداخل للعاصمة

منذ 8 ساعات

تعرف على سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي

منذ 8 ساعات

الصحة تحدد الموعد المتوقع للموجة الثانية من كورونا

منذ 20 ساعة

المرور العامة تصدر توجيهاً بشأن مراجعة من لديهم حجوزات عبر البوابة الإلكترونية

منذ 21 ساعة

التوزيع الجغرافي للاصابات بـ كورونا في الكرخ

منذ 22 ساعة

الزراعة تشدد على منع استيراد محصول البطاطا لوفرته محليا

منذ 24 ساعة

الصحة تسجل 4894 اصابة و68 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن تسجيل 4243 اصابة و75 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن تسجيل 4243 اصابة و75 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).