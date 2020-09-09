خرافة نزول عيسى آخر الزمان : الكتاب كاملا - أحمد صبحى منصور

2020/09/09 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور خرافة نزول عيسى آخر الزمان : الكتاب كاملا :هذا الكتاب :بدأ بسؤال جاءت عليه الإجابة بمقال ، ثم تتابعت المقالات لتكون هذا الكتاب .



الفهرس1 ـ ( موت المسيح وعودة الضمير ) 2 ـ ( القصص القرآنى الحقُّ عن عيسى عليه السلام ينفى خرافة نزوله ) 3 ـ ( الحديث الشيطانى في البخارى عن نزول المسيح ) 4 ـ ( النبى محمد لم يكن يعلم الغيب فكيف يخبر عن نزول المسيح ؟! ) 5 ـ ( السياق الموضو ......





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