ثمن (الله لا يغير علينا) في الكويت - عبدالعزيز عبدالله القناعي

2020/09/09 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالعزيز_عبدالله_القناعي الكتابة أو الحديث حول الحريات في الكويت، وتحديدا حول وعن حرية الرأي والتعبير، هي كمن يمشي في حقل ألغام لا نهاية له في الأفق.



فمفهوم حرية الرأي، وتفسيره سياسيا أو اجتماعيا، يتخذ عدة أشكال وطرق في التأويل والتعبير بناء على الدستور الكويتي في بعض الأحيان، وبحسب العادات والتقاليد والدين في أحيان أخرى، أو فيما يقرره أعضاء مجالس الأمة.



وهو ما جعل من المبادئ العامة للحريات في الكويت متزعزعة وغير واضحة ال ......





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