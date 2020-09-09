2020/09/09 | 17:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى كاتب هذه السطور أن يكون رد المسلمين على ما يرون فيه إساءة لدينهم أو نبيهم أو كتابهم المقدس من ذات الجنس الأدبي الذي استخدم للتعبير عن تلك الإساءة (كتاب، كاريكاتير، فيلم...إلخ)، وأن تتم ترجمته ونقله إلى مختلف اللغات حتى يصل لأكبر عدد من الجمهور في العالم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شارلي إيبدو.. الرسوم الكاريكاتورية مرة أخرى) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شارلي إيبدو.. الرسوم الكاريكاتورية مرة أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).