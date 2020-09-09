2020/09/09 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغريدة لـ أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يأمر برفع الإشارة إلى مذاهب المتقدمين ضمن أستمارات القبول في الكلية العسكرية، ويوجه بعدم العمل بهذه الآلية مطلقًا في مؤسسات الدولة لإي سبب كان، وأن تكون المواطنة والهوية العراقية هي المعيار، مع كامل الأحترام لجميع الهويات الفرعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يصدر أمراً بعد نشر قوائم تضمنت الإشارة لمذاهب المتقدمين إلى الكلية العسكرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يصدر أمراً بعد نشر قوائم تضمنت الإشارة لمذاهب المتقدمين إلى الكلية العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).