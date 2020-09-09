2020/09/09 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، الاربعاء 9 ايلول 2020، تسجيل 75 حالة وفاة و4243 إصابة جديدة بفيروس كورونا قابلتها 3669 حالة شفاء.

واوضح الوزارة في جدول بياني مبين داخل موقعنا التفاصيل الكاملة بخصوص اعداد الاصابات في كل محافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة العراقية تسجل 75 وفاة و 4243 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة العراقية تسجل 75 وفاة و 4243 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).